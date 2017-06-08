Tabiplerin FETÖ'den yargılandığı davada 2 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Asker Hastanesi'nde bulunan yaralı darbecileri koruyan tabip komutanların yargılandığı davanın 2'inci celsesinde ara karar verildi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesini verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Asker Hastanesi'nde bulunan yaralı darbecileri koruyan tabip komutanların yargılandığı davanın 2'inci celsesinde ara karar verildi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesini verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Beytepe Asker Hastanesinde yaşanan olaylara ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. duruşmada önce tanıklar dinlendi. Ardından sanık müdafileri savunmalarını yaptı.

Sanıklardan Engin Özay ise bir önceki duruşmada kendini yeterli derece ifade edemediğini beyan ederek tekrar savunma yapmak istedi. Savunmasına başlayan Özay aynı şeyleri tekrar edince mahkeme heyeti varsa ekleyeceği bir savunma yapmasını, değilse oturmasını istedi. Psikolojik sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu söyleyen Özay heyetten iki üç kez "5 dakika lütfen" diye izin isteyerek, kendisinin hipokrat yeminine bağlı kalmak dışında bir şey yapmadığını ifade etti. Özay, "Ben bir doktorum, hipokrat yemininin gereğini yaptım. Yaralıların kim olduklarına bakmadım bile. 15 Temmuz akşamı da mesai saatim bitince hastaneden çıkarak eşimle aram iyi olmadığı için alkol aldım. Gece hastaneye acil gitmem için mesaj geldi, görevim gereği gittim. Baştabip Halil Atılgan bana olağan üstü bir durum olduğunu ve üniformamı giyerek her an hazır olmam gerektiğini söyledi" şeklinde konuştu.

Sanık Osman Elmalıca ise savunmasında hiçbir olaya karışmadığını, askerlerinin de karışmamasını ve güvenliğini sağladığını kaydetti.

Bir önceki savunmasında darbe girişiminde, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkıyönetim komutanları, askeri hakim ve savcılarla komutan görevlendirmeleriyle ilgili mesajlar geldiğini anlatarak, "Genelkurmay Başkanı açıklama yapmayınca, darbe aleyhine yapılan açıklamalara itibar etmedim. Ülkede kaotik bir durum vardı ve sorumluluk alarak görevimi yaptım" diyen baştabip Halil Atılgan da savunmasına ek olarak, hipokrat yeminin gereğini yaptığını, 15 Temmuz'da hastanede herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadığını ve sadece sağlık hizmetlerini yerine getirdiklerini iddia etti.

Savunmaların kaydedilmesinin ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, aradan sonra ara kararını açıkladı. Heyet; sanık Osman Elmalıca ve Engin Özay hakkında tahliyesine, sanıklardan Halil Atılgan ve Yusuf Özdemiroğlu'nun ise tutukluluk hallerine devam yönünde karar verdi. Duruşma 29 Eylül 2017 tarihine ertelendi.

(Yağmur Yıldız /İHA)