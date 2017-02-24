Swiss Air, İstanbul seferlerini iptal etti

Alman Havayolları Lufthansa bünyesinde bulunan Swiss Air, kış sezonunda iptal ettiği İstanbul seferlerini 2017 yaz sezonunda da gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.
Alman Havayolları Lufthansa bünyesinde bulunan Swiss Air, kış sezonunda iptal ettiği İstanbul seferlerini 2017 yaz sezonunda da gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Swiss Havayolları, İsviçre Haber Ajansı SDA'ya verdiği bilgiye göre, şirket İstanbul' a uçmama gerekçesi olarak, THY ve diğer charter seferleri düzenleyen Pegasus ve Atlas Global Sun Expres uçak şirketleriyle gibi ile rekabet edemediği, düşen fiyatların gelirleri de büyük ölçüde etkilediği belirtildi.
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