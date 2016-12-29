29.12.2016 19:51 Suya gömülen köprüde mahsur kaldılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir otomobil derenin taşması sonucu köprüde biriken suda mahsur kaldı. Otomobilde kurtarılmayı bekleyen 2 kişi traktörle kurtarıldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir otomobil derenin taşması sonucu köprüde biriken suda mahsur kaldı. Otomobilde kurtarılmayı bekleyen 2 kişi traktörle kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde Değirmengözü deresinin taşmasına sebep oldu. Derenin taşması sonucu köprü sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen bir otomobil suda mahsur kaldı. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi, köylülerin yardımı sonucu traktörle kurtarıldı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi.

Öte yandan köprü, jandarma ekiplerince araç geçişine kapatıldı.



