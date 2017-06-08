Suudilerin Osmanlı korkusu! Sosyal medya bunu konuşuyor

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma kabul edildi.

Türkiye'nin bu adımına tepkiler şöyle;

Bu akşam Katar Emiri Twitir hesabından Arapça ve Türkçe HOŞGELDİN TÜRK ORDUSU yazısı ve Fotoğraf olarak ise TÜRK Bayrağımız üzerinde Bordo Bereli Askerimiz Elinde silah olan resmi yayınlandı.

Suud'un Hicaz'da şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarlarının tahrip edildiğini gösteren tehdit tweet'i

Başka bir Suud da Türk askerlerinin Katar'a konuşlanacağına dair haberi alıntılayıp "Osmanlı sömürgeciliğinin geri döndüğünü" söylüyor

Selam ey Osmanlı...