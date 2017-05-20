Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!

Göreve geldikten 4 ay sonra ilk yurt dışı seyahatini yapan ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da. Trump'ın uçağını karşılamaya gelen heyetin başında, Suudi Kral Selman yer aldı.

İkili, karşılamanın ardından basının karşısına geçti, görüntü verdi ve görüşmeler başladı. Donald Trump'a ziyaret sırasında eşi Melanie Trump eşlik etti.

100 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

ABD ve Suudi Arabistan'ın 100 milyar dolarlık silah anlaşması için son aşamaya geldiği belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad ziyaretinde imzalar atılacak.

BEŞİR GİTMİYOR

İran ve Suriye ise davetliler arasında yok. NYT, davetliler arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICC) insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in de olduğuna dikkat çekti. Ancak Sudan'ın resmi SUNA ajansı Beşir'in “kişisel sebeplerden” ötürü bu toplantıya katılmayacağını bildirdi.