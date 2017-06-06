Suudi ve BAE bankaları Katar'la ilişkileri askıya aldı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı bankalar, Katar bankalarıyla olan ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı bankalar, Katar bankalarıyla olan ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bazı bankalar, yaşanan diplomatik tartışmalar nedeniyle Katar bankalarıyla olan ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı. Bankalar, yaşanan anlaşmazlıklar giderilene kadar Katar bankalarıyla çalışmayacaklarını bildirdi. Ayrıca, Bahreyn Merkez Bankasının da benzer bir adım attığı kaydedildi.

