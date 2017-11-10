10.11.2017 22:32 Suudi vatandaş Lübnan'da kaçırıldı

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad El-Mashnouq, Ali el-Bishrawi isimli Suudi vatandaşın kaçırıldığını bildirdi. Lübnan İçişleri Bakanı Nihad El-Mashnouq, Ali el-Bishrawi isimli Suudi vatandaşın kaçırıldığını bildirdi.

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad El-Mashnouq, Ali el-Bishrawi isimli Suudi vatandaşının Lübnan'da kaçırıldığını bildirdi. Bakan El-Mashnouq yaptığı açıklamada kaçırılan vatandaşın bulunması için ilgili güvenlik birimlerinin çalışma başlattıklarını belirtti. Bakan El-Mashnouq, "Yerleşik Suudi vatandaşlarının ve ziyaretçilerin yanı sıra tüm Arap ve yabancı turistlerin güvenliği, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Lübnan yetkililerinin önceliğidir" dedi.

(Raed Mah'D Khalil Subaih /İHA)

