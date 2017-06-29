Suudi prense saray hapsi

Suudi Veilaht Prens Muhammed bin Nayef'in ülke dışına çıkışının engellendiği ve Cidde'de saray hapsinde tutulduğu iddia edildi.

Suudi Veilaht Prens Muhammed bin Nayef'in ülke dışına çıkışının engellendiği ve Cidde'de saray hapsinde tutulduğu iddia edildi.

Kraliyet ailesiyle ilişkilerinin tehlikeye girmemesi için adının açıklanmasını istemeyen bazı Suudi yetkililer, yeni veliaht Prens Muhammed bin Salman'a (31) karşı muhtemel bir muhalefete mani olmak için böyle bir uygulama yapıldığını belirtti.

Eski veliaht prensin saray hapsinin ne kadar süreceğinin belli olmadığı belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yüksek bir yetkili yapılan telefon görüşmesinde bu hikayenin temelsiz ve yanlış olduğunu söyledi.

