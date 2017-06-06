Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı öldü

Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı, Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı, Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı, Londra'da parkinson tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Kaşıkçı, 1970- 1980'li yıllarda silah ticaretiyle uğraşarak dünyanın sayılı zenginleri arasına girmişti. Kaşıkçı, iş adamı kişiliğinin yanı sıra magazin dünyasının önemli yüzlerinden biri olmuştu. Kaşıkçı'nın sahip olduğu 86 metre uzunluğundaki yatı da bir zamanlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaşıkçı, ilerleyen günlerde "Nabila" isimli yatını Brunei Sultanına satmış, ABD Başkanı Donald Trump da daha sonra Brunei Sultanından yatı satın almıştı. Kaşıkçı, aynı zamanda 1997 yılında trafik kazasında Prenses Diana ile birlikte hayatını kaybeden Dodi Fayed'in de dayısıydı.

