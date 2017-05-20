Suudi Kralı Salman ve Trump arasında imzalar atıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Kralı Salman, askeri ve ekonomik ortaklığı güçlendiren bir dizi anlaşma imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Kralı Salman, askeri ve ekonomik ortaklığı güçlendiren bir dizi anlaşma imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a gerçekleştirerek Suudi Kralı Salman ile bir araya geldi. Trump ve Suudi Kralı Salman, Suudi Kraliyet Mahkemesinde ülkelerinin askeri ve ekonomik ortaklığı güçlendiren bir dizi anlaşma imzaladı. İki lider 110 milyar dolarlık askeri satış anlaşması imzaladı. Antlaşma kapsamında önümüzdeki 10 yıl içinde 350 milyar dolarlık başka bir satış anlaşmasını da içeriyor. İki ülke, ABD savunma sanayinde, on binlerce yeni iş alanı yaratmayı amaçlayan bir savunma işbirliği anlaşması ve özel sektör sözleşmelerini de imzaladıklarını açıkladı.

