Suudi Kral G20'ye katılmıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hamburg'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hamburg'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak.

Almanya'nın başkenti Hamburg, G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirveye hangi ülkelerin katılacağı netleşmeye başlarken, Alman hükümeti Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in zirveye katılmayacağını duyurdu. Alman Sözcü Steffen Seibert, Suudi hükümetinin 81 yaşındaki Kralın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını Berlin yönetimine bildirdiğini ifade etti.

