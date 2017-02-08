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Suudi Arabistanda Mahsur Kaldılar
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Suudi Arabistanda Mahsur Kaldılar

Muğla'nın Seydikemer İlçesinden Suudi Arabistan'a çalışmaya giden 3 inşaat işçisinden birinin elektrik çarpması sonucu ölmesi nedeniyle 2 işçinin pasaportlarına el konuldu. Pasaportlarına el konulan 2 işçi 1 yıldır Türkiye'ye dönemiyorlar.

Muğla'nın Seydikemer İlçesinden Suudi Arabistan'a çalışmaya giden 3 inşaat işçisinden birinin elektrik çarpması sonucu ölmesi nedeniyle 2 işçinin pasaportlarına el konuldu. Pasaportlarına el konulan 2 işçi 1 yıldır Türkiye'ye dönemiyorlar.
42 yaşındaki Ramazan Koç'un Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesindeki evine dönmesini bekleyen 36 yaşındaki eşi Zeynep Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ramazan Koç, Ramazan Başkara ve İlyas Dargın, Türk inşaat firması aracılığıyla Suudi Arabistan'ın Cidde'ye şehrine gitti. İşçiler, Cidde'nin Thuwai bölgesinde, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tadilatında çalışmaya başladı. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası İlyas Dargın, 28 Mayıs 2015'te internet bağlantısı yapmak için girdiği konteynerin altında can çekişirken bulundu. Elektrik akımına kapıldığı sanılan Dargın, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polisi inşaat alanında ve işçilerin konakladığı tesiste inceleme yaptı. Dargın'ın cenazesi, Suudi adli tıp uzmanları tarafından Cidde'de yapılan otopsinin ardından, 17 Haziran 2015'te İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopside Dargın'ın sol kolunda ve sol omzunda elektrik yanığı nedeniyle oluşmuş yara izine rastlandı. Kafatasının arka bölümünde çatlak tespit edilen Dargın'ın vücudunda darp-cebir izi, ateşli silah yarası veya kesici alet izine rastlanmadı. Otopsinin ardından Dargın, eşi ve yakınlarının gözyaşları arasında Çaykenarı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Polisin Arapça sorularına cevap vermekte zorlanan işçiler, çalıştıkları şirketten gelen yetkili aracılığıyla sorgulandı ve Arapça yazılı tutanaklara imza attı. 21 gün gözaltında tutulan işçiler, pasaportlarına el konularak serbest bırakıldı. Sözleşmeleri 5 Şubat 2016'da dolan ve Türkiye'ye dönmek isteyen işçiler, pasaportları geri verilmediği için 1 yıldır Türkiye'ye dönemiyor.

EŞİNİN DÖNECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR
Ramazan Koç'un eşi Zeynep Koç Çaykenarı Mahallesi'ndeki evlerinde, oğulları 15 yaşındaki Oğuzhan, 13 yaşındaki Olcay ve 12 yaşındaki Emirhan ile birlikte eşinin eve döneceği günü bekliyor. Epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Olcay'ı mamayla besleyen talihsiz anne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.
Ramazan Koç'un annesi 87 yaşındaki Meryem Koç da oğlunu 2 yıldır göremediğini belirterek, çok özlediğini ve biran önce geri gelmesini istediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE YARDIM İSTEDİLER
Bilgisayar ile görüntülü görüşmesinde, şirketin İlyas Dargın'ın ailesine tazminat ödememek için üzerlerine suç attığını iddia eden işçilerse evlerine geri dönmek istediklerini anlatırken gözyaşı boğuldular. Eşi ve çocuklarıyla görüntülü olarak görüşerek hasret gidermeye çalışan Ramazan Koç ise görüntülü görüşme aracılığıyla yetkililerden yardım istedi. Dargın'ın ölümüyle ilgilerinin bulunmadığını anlatan Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yalvarıyorum. Ülkemize geri dönmemize yardımcı olsunlar. Ölüden farksız oğlum var. Annesi kaşıkla besliyor. Artık Türkiye'ye dönmek istiyoruz dedi.
(Murat Yalçın/İHA)
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