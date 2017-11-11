Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki Savunma Bakanlığına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar tarafından Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan Savunma Bakanlığı binasına bir hafta içinde ikinci kez saldırı yapıldı.

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansı ise saldırılar nedeniyle bazı vatandaşların evleri ile kamu ve özel mülklerde hasar olduğu bilgisini paylaştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.