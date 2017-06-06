Suudi Arabistan sınırı kapattı: Araç kuyrukları oluştu

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, sınırı bu ülkeye kapattı.

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, sınırı bu ülkeye kapattı.

Yaşanan diplomatik kriz sürüyor. Katar'dan Suudi Arabistan'a geçmek isteyen araçlar alınmıyor. Araçların sınırda kuyruk oluşturduğu belirtildi. Katar'la Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn ve Yemen Hükümetlerinin yanı sıra Libya ve Maldivler, Katar'la ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. Söz konusu ülkeler, Katar'la tüm kara, deniz ve hava sınırlarını kapattı. Katar, körfez ülkeleri arasındaki gerilimin azalması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ve yaptırımlara karşılık verilmeyeceğini belirtti.

