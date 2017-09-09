09.09.2017 12:24 Suudi Arabistan Katar'la diyaloğu yeniden kestiğini açıkladı

Körfez krizinin başlamasından sonra ilk defa Katar ve Suudi Arabistan liderlerinin doğrudan yaptığı telefon konuşmanın ardından Suudi Arabistan, Katar'ı gerçekleri çarpıtmakla suçlayarak, Katar'la diyaloğu kestiğini açıkladı. Körfez krizinin başlamasından sonra ilk defa Katar ve Suudi Arabistan liderlerinin doğrudan yaptığı telefon konuşmanın ardından Suudi Arabistan, Katar'ı gerçekleri çarpıtmakla suçlayarak, Katar'la diyaloğu kestiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA tarafından verilen haberde, "Suudi Arabistan Krallığı, 'Katar kamu önünde duruşunu net bir şekilde açıklayan net bir beyanda bulunmadığı sürece' Katar lideriyle diyaloğu askıya aldığını söyledi" ifadesi yer aldı. SPA, Katar devlet medyasının Katar Emiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasında yapılan telefon görüşmesi haberine uydurma unsurlar koyduğu iddiasında da bulundu. SPA, ismini vermediği Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin "Katar Haber Ajansında verilen haberde 'Katar yetkilisi gerçekleri saptırmaya devam ediyor'" dediğini aktardı.

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şey Tamim Haman Al Sani'nin Suudi Arabistan Veliaht Lideri Prens Muhammed bin Salman'la görüştüğünü, iki liderin Körfez'deki işbirliğini sağlayacak şekilde krizin diyalogla çözülmesine vurgu yaptıklarını yazmıştı. Katar Haber Ajansı, Suudi Arabistan Veliaht Prensinin Doha'nın egemenliği ihlal edilmeden anlaşmazlığın çözümü için iki temsilci atama teklifini Katar Emiri'nin iyi karşıladığını da yazmıştı. SPA ise, iki liderin görüşmesini "tarafların menfaatlerini sağlayacak şekilde liderler 4 ülkenin isteklerini tartışma konusunda anlaştılar" şeklinde vermiş, temsilci atama konusundan bahsedilmemişti.



