Suudi Arabistan, Katar develerini sınır dışı etti

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a ait binlerce deveyi sınır dışı etti.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a ait binlerce deveyi sınır dışı etti.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından yaşana kriz devam ediyor. Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerine son verdiği Katar'a ait binlerce deveyi sınır dışı etti. Suudi Arabistan'ın 12 bin deveyi sınır dışı etmesinin ardından her sene verimli olduğu için develerini Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı çobanlar zor durumda kaldı. Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden en çok deve sahipleri etkilendi. Develerin bir kısmı ise Katar-Suudi Arabistan sınırını geçerken 48 derece sıcaklıkta susuzluktan ve çöldeki tozdan dolayı öldü.

Suudi Arabistan'ın Katarlı vatandaşlara ait binlerce deveyi sınır dışı etmesi üzerine Katar hükümeti, develere çiftlik sağlamak ve su kaynaklarını güvence altına almak için harekete geçti. Katar Belediyesi ve Çevre Bakanlığına göre Suudi Arabistan'da Katar'a ait en az 50 bin deve ve koyun bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin hayvan ülkeden çıkarıldı. Katar Çevre Bakanlığı, Katar'da 2 bin 500 metrekarelik 30 geçici alanı bu hayvanlara tahsis etti. Alanın 75 bin metrekareye çıkacağı tahmin edilirken, bu hayvanlara satış yerleri de tahsis edildi. Bakanlık bu hayvanlara günlük 120 ton yem desteği sağlıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan hükümeti, Katar vatandaşlarının 14 gün içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.

