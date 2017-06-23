Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı: 'Kabe'ye terör saldırısı önlendi'

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde'de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi. Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.