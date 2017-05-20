Suudi Arabistan, Hizbullah lideri Safiyyuddin'i kara listeye aldı

Suudi Arabistan, Lübnan'daki Hizbullah'ın önemli liderlerinden Haşim Safiyyuddin'i terörist listesine aldı.

Suudi Arabistan, Lübnan'daki Hizbullah'ın önemli liderlerinden Haşim Safiyyuddin'i terörist listesine aldı.

Suudi Arabistan, Lübnan'daki Hizbullah'ın liderlerinden Haşim Safiyyuddin'i, Hizbullah'ın Ortadoğu'daki operasyonlarından sorumlu olduğu, terör operasyonlarının düzenlenmesinde danışmanlık yaptığı ve Esed rejimine destek verdiği gerekçesiyle terörist listesine aldığını açıkladı.

Yaptırım olarak Safiyyuddin'in mal varlığının dondurulmasına ve Suudi Arabistan vatandaşlarının ya da burada ikamet eden yabancıların hiçbir şekilde alışverişte bulunmamasına karar verildi.

50 yaşındaki Lübnanlı Safiyyuddin, Hizbullah'ın Lübnan'daki siyasi işlerini ve sosyal ve ekonomik programlarını yürütüyordu.

