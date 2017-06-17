Suudi Arabistan Dışişleri Bakanından Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar'ın terör örgütlerini desteklemeyi sona erdirmesi halinde krizin çözülebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar'ın terör örgütlerini desteklemeyi sona erdirmesi halinde krizin çözülebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan el Cubeyir, Katar'ın radikal ve terör örgütlerine desteğini kesmesi halinde krizin çözülebileceğini belirterek, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi.

Suudi Arabistan ve dahilinde 7 ülke, geçtiğimiz günlerde teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Ardından Suudi Arabistan, Katar'la olan sınırı kapatmıştı.

