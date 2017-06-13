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Suudi Arabistan'dan flaş Katar açıklaması
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Suudi Arabistan'dan flaş Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed el Cubeyr, ülkesinin Katar'a yiyecek ve ilaç yardımında bulunabileceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed el Cubeyr, ülkesinin Katar'a yiyecek ve ilaç yardımında bulunabileceklerini açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed el Cubeyr, Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olduğu takdirde Katar'a yiyecek ve ilaç yardımı yapabileceğini açıkladı. Cubeyr, Arap hükümetlerinin Katar'ı boykot ettiğini, abluka altına almadığını ifade etti.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Doğu Libya, Yemen, Maldivler, Moritanya ve Komorlar terör örgütünü desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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