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Suudi Arabistan’dan 14 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Cubeyr, Bağdat’ta
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Suudi Arabistan’dan 14 yıl sonra bir ilk: Dışişleri Bakanı Cubeyr, Bağdat’ta

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in sürpriz bir ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. ABD’nin Irak’ı işgal ettiği 2003 yılından sonra Irak’ı ziyaret eden ilk Suudi bakan olan Cubeyr, Başbakan İbadi ve Dışişleri Bakanı Caferi’yle görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, dün sürpriz bir şekilde Irak'ı ziyaret etti.

Gündeminde ‘terörle mücadele' olduğu belirtilen Cubeyr ilk olarak Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi ve Cubeyr'in bölge ve dünyayı tehdit eden terör ve ideolojisiyle ortak mücadeleye vurgu yaptığı aktarıldı.

Cubeyr'in Irak güçlerinin IŞİD'e karşı başarısını kutladığı ve kurtarılan bölgelerin yeniden imarında katkı sunmaya hazır oldukları bilgisine de yer verildi.

CAFERİ: DİYALOG VE KARŞILIKLI ZİYARETLERİ SÜRDÜRMELİYİZ

Cubeyr daha sonra, Iraklı mevkidaşı İbrahim el Caferi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Caferi'nin 2003 sonrası Irak'ı ziyaret eden ilk Suudi yetkili mevkidaşı Cubeyr'in bu ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiği ve Suudi Arabistan ile ilişkileri en iyi şekilde geliştirmek istediklerini aktardığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Caferi, "Bölgenin karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmak için diyalog ve karşılıklı ziyaretleri sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Caferi, Bağdat ile Riyad arasındaki özel ve teknik konuları görüşmek üzere yardımcısına yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret etme talimatı verdiğini de Cubeyr'e aktardı.

‘SUUDİ ARABİSTAN'A, TÜRK TARAFININ IRAK'TAN ÇEKİLMESİNİ İSTEMESİ ÇAĞRISI YAPIYORUM'

Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığına da değindiği belirtilen Caferi'nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verildi: "Irak, tüm komşu ülkelerle ilişkilere önem veriyor ancak Türk güçleri, ihlallerine karşı Arap Birliği ve dünyanın bunun kabul edilmediğine dair tutumuna rağmen halen topraklarımızda bulunuyor. Suudi Arabistan'ı da Türkiye'nin Irak topraklarına müdahalesine karşı tutumunu belirlemeye ve Türk tarafının Irak'tan çekilmesini istemesi çağrısı yapıyorum."

CUBEYR: ZİYARETİN AMACI İLİŞKİLERİ DOĞRU YÖNE OTURTMAK

Suudi Bakan Cubeyr de iki ülke arasında ortak bağların bulunduğuna işaret ederek, bu ziyaretin ikili ilişkileri doğru yöne oturtmayı amaçladığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın tüm Iraklılara karşı aynı mesafede yer aldığına değinen Cubeyr, bu ülkenin birliği ve istikrarını da desteklediklerini belirtti. Cubeyr, askıda bulunan tüm konuların hayata geçirilmesini, karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını, iki ülke arasındaki Cumeyme sınır kapısını açmak ve uçak seferlerini aktifleştirmek istediklerini kaydetti.

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