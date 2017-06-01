Suudi Arabistan'da patlama

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde patlama meydana geldi.
Suudi Arabistan'ın Katif kentinde patlama meydana geldi. Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde bulunan Katif kentinde patlama meydana geldi. Bombalı aracın patlamasıyla meydana gelen saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken saldırı sonucu ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
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