Susyen'de ölü sayısı 80'e yükseldi

Dün Suriye'nin El Bab şehrinin 8 kilometre yakınındaki Susyen köyünde DEAŞ'ın üstlendiği bomba yüklü araçlı iki intihar saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Dün Suriye'nin El Bab şehrinin 8 kilometre yakınındaki Susyen köyünde DEAŞ'ın üstlendiği bomba yüklü araçlı iki intihar saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Türkiye'nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusunun EL Bab'ı ele geçirmesinin ardından, El Bab yakınlarındaki Süsyen köyünde, köy sakinlerinin ikamet belgesi almak için toplandıkları güvenlik merkezine DEAŞ tarafından yapılan iki bombalı araç saldırısında ölenlerin sayısının bugün 80'e ulaştığı bildirildi.

(Abu Mucahit El Halebi / İHA)