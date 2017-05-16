Susuz kalan yılana şırıngayla su

Suudi Arabistan'da çölde safari yapan grup, takdire şayan bir harekete imza attı.
Suudi Arabistan'da çölde safari yapan grup, takdire şayan bir harekete imza attı. Çölde susuz kalan bir yılanı fark eden ekip, duruma kayıtsız kalmadı. İçlerinden biri yanındaki şırıngayla yılana su verdi. O anlar da böyle görüntülendi.
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