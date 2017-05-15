Süs havuzuna düşen genç hayatını kaybetti

Bursa'da evinin bahçesinde bulunan süs havuzuna düşen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da evinin bahçesinde bulunan süs havuzuna düşen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay gece 03.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi Kaya sokakta meydana geldi. Gece geç saatte evine giren ve kız kardeşiyle konuştuktan sonra bahçeye inen Emre Kahraman (22), bahçede bulunan süs havuzuna düştü. Emre'nin havuza düştüğünü duyan baba Saffet K. Hemen Emre'yi sudan çıkardı. O sırada olay yerine gelen küçük kız, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yapılan ilk müdahalenin ardından şahsı Bursa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayan Emre Kahraman hastanede hayatını kaybetti.

Emre Kahraman'ın yakın bir tarihte askerden geldiği ve küçük kardeşini de yeni askere gönderdiği öğrenilirken, ailenin de Zafer Mahallesine 8 ay önce taşındığı belirtildi. Emre, bir ay önce, meraklı olduğu balıklar için süs havuzunu yaptı. Aynı zamanda köpek besleyen Kahraman'ın köpeği Emre'nin öldüğünü anlamışcasına sürekli havladı.

Polis ekipleri Emre Kahraman'ın ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

(Yusuf Ali Arslan / İHA)