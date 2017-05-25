'Survivor Turabi' başrole hazırlanıyor

Ekranların popüler yarışması Survivor'la tanınan Turabi Çamkıran, bir aksiyon filminde başrol oynayacak.
Ekranların popüler yarışması Survivor'la tanınan Turabi Çamkıran, bir aksiyon filminde başrol oynayacak. Turabi, film çalışması öncesi Tarsus'ta bir hastanede check-up'tan geçti. Turabi, "Başrol oynayacağım filmde aksiyon sahnesi çok olacağı için çekimlere sağlıklı bir şekilde başlamak istiyorum. Bu nedenle check-up yaptırdım" dedi. Turabi, hastanede kontrollerini yaptırırken, hastalar, hasta yakınları ve ziyaretçilerden ilgi gördü. Hayranları, Turabi'yle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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