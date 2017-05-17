Survivor Nagihan bıçak altına yattı

Edirne'de, bıçak altına yatarak göğüs ve dudak estetiği operasyonlarının ardından yepyeni bir görünüme kavuşan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, yeni projelere göz kırptığını söyledi.

Edirne'de, bıçak altına yatarak göğüs ve dudak estetiği operasyonlarının ardından yepyeni bir görünüme kavuşan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, yeni projelere göz kırptığını söyledi.

Survivor 2016'da hırsı ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen yarışmacı Nagihan Karadere, yarışmada finale kadar gelmişti. Yarışma sırasında eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Karadere, büyük bir şok yaşamıştı. Boşanma kararı alan ve hukuki sürecin devam ettiğini dile getiren Nagihan Karadere, "O konu çok hassas bir konu. Olayın şokunu daha atlatamadım" dedi.

Yeni projelere yelken açan Karadere, Edirne'de göğüs ve dudak estetiği yaptırdı.



"YEPYENİ BİR NAGEHAN VAR KARŞINIZDA"

Survivor eski yarışmacısı Nagihan Karadere, keyfinin ve moralinin iyi olduğunu belirterek, "Ben her zaman önüne bakan, yeniliğe açık bir insanım. Herkes benim bu güçlü yapımı çok iyi bildiği için, biliyorsunuz kötü dönemden geçtim. Bu kötü dönemde kendimi hocama emanet ederek bu psikolojiden kurtulmuş oldum. Yepyeni bir Nagihan var karşınızda. Hiçbir şeye üzülmüyorum ve yeni projelere göz kırpıyorum. Şuan gerçekten çok heyecanlıyım ve yenilenmeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bunun dışında da belediyelerle güzel bir çalışma söz konusu sağlıklı yaşam üzerine. Ender Saraç'la aynı şekilde topluma faydalı bir proje bizi bekliyor. Şuan için tam zamanı diye düşündüm. Bu olayı da aradan çıkardığım için çok mutluyum" diye konuştu.



"BEKARLIK SULTANLIKMIŞ"

Karadere, bir gazetecinin eşi ile sorusuna "Şuan o konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Hala ben olayın etkisinden yeni yeni çıktım. Şokunu atlatamadım. Şuan hukuki süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde her şey netleşecek. Özel hayatımda kızım var. Bekarlık sultanlıkmış diyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüsamettin Top da eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere ile çok başarılı iki operasyon geçirdiklerini belirterek, kendisinin yarın taburcu olacağını kaydetti.

(Koray Ustabaşı/İHA)