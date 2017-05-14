Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlıklı Yaşam ve Spor Topluluğu tarafından organize edilen 'Survivor Van Yarışması', nefes kesen yarışlara sahne oldu. Etkinlikten elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlıklı Yaşam ve Spor Topluluğu tarafından organize edilen 'Survivor Van Yarışması', nefes kesen yarışlara sahne oldu. Etkinlikten elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Van Gölü kıyısında düzenlenen ve iki gün sürecek olan yarışmada 23 takım yarışırken, gerçek Survivor parkurunun zorlu etaplarda yarışmacılar birbirini geçmek için kıyasıya yarıştı.



"VAN'DA İLK KEZ BÖYLE BİR YARIŞMA DÜZENLENİYOR"

YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı, Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Topluluğu tarafından Van'da ilk kez böyle bir yarışma düzenlendiğini belirtti. Üniversite olarak sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri önemsediklerini belirterek, "İmkanlarımız ölçüsünde bu tür faaliyetlerin yapılması için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Topluluğumuzun hazırladığı bu programı iki gün boyunca takip edeceğiz. Hak edenin kazanmasını temenni ediyoruz" dedi.



"SURVIVOR DEĞİL 'VAN'VİVOR"

YYÜ gençliği arasında 'Van'vivor yarışması yaptıklarını ifade eden Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zeki Taştan, "Van bugün bir ilki yaşıyor. Survivor yarışmasının bir benzeri Van'da yapılıyor. Biz buna Survivor değil 'Van'vivor diyelim. Bu yarışmada 23 takımımız yarışıyor. Yarına kadar devam edecek. Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan Van denizinde bu yarışmayı yapıyoruz" diye konuştu.



"AMAÇ, TERÖRLE ANILAN VAN'IN BU TÜR GÜZELLİKLERLE ANILMASINI SAĞLAMAK DEĞİL"

Amaçlarının hem kentin bu tür güzellikle anılmasını sağlamak hem de mağdur olan öğrencilere burs imkanı vermek olduğunu ifade eden Prof.Dr. Zeki Taştan, "Amaç sadece terörle anılan Van bölgesinde bu tür güzelliklerle anılmasını sağlamak değil. Aynı zamanda bu yarışmada düzenlenen kermesle YYÜ'de okuyan gençlerimize de bir burs imkanı sağlamaktır. Yani hem gençlerimizi yarışma ile bir araya getirerek onların sinerjisini attıracağız hem de bir yönüyle de gençlerimize burs imkanı sağlayarak mağdur olan öğrencilerimize de burs vermiş olacağız. Yarışmayı organize eden YYÜ Sağlıklı Yaşam ve Spor Topluluğudur, bizler de Edebiyat Fakültesi olarak 13 takımla katılım sağladık" şeklinde konuştu.



"HEM AKTİVİTE HEM DE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ"

YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Funda Coşkun da bu aktiviteyi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Topluluğu olarak tertiplediklerini ifade ederek, "Burada sağlıklı yaşam için aktif ve mutlu gençlerle iki gün geçirmeyi hedefledik. Bizler bu organizasyonu yaparken hem bir aktivite hem de sosyal sorumluluk projesi olarak bunu gerçekleştiriyoruz. AMATEM ve Çocuk Esirgeme kurumundan arkadaşlarımızı da yarışmamıza davet ederek onların da burada bizlerle güzel bir hafta sonu geçirmelerini hedefledik" ifadelerini kullandı.

Zumba gösterisin de gerçekleştirildiği etkinlik, düzenlenecek olan konserle sona erecek.

(Murat Dalgın / İHA)