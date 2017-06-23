Survivor'da şampiyon belli oldu

Survivor 2017'de şampiyon Ogeday oldu.

Survivor 2017'de şampiyon Ogeday oldu.

Survivor 2017'de son eleme yapıldı. Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan büyük heyecanda final koltuklarından biri Adem, diğerine ise Ogeday yerleşmişti. SMS sonuçlarına göre, şampiyon Ogeday oldu.

