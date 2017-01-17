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Sürücünün yargılanmasına başlandı
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Sürücünün yargılanmasına başlandı

Ünlü sanatçı Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Nihat Şaki'nin yargılanmasına başlandı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapsi istenen sanık savunmasında, 'Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi' dedi.

Ünlü sanatçı Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Nihat Şaki'nin yargılanmasına başlandı. "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapsi istenen sanık savunmasında, "Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi" dedi.
İstanbul Sarıyer'de Ünlü sanatçı Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Nihat Şaki'nin yargılanmasına başlandı.
İstanbul 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Nihat Şaki ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada Erdal Tosun'un kızı şikayetçi Zeynep Kiraz Tosun'u ise avukatı temsil etti.
Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Şaki, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve Tosun'a Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Beşiktaş Belediyesi'nde müdür şoförü olarak çalışıyordum. Araba kullanmasını 8 yıldır biliyorum. Olay günü hava biraz karanlıktı ve yağışlıydı. Şu an tam olarak hangi hızda gittiğimi hatırlamıyorum ama 4'üncü viteste gittiğimi hatırlıyorum. Yolda su birikintisi vardı. Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi. Ben de trafik kazasında babamı kaybettiğim için mağduriyeti biliyorum. Hatta nişanlıydım, bu durum bizi etkiledi, tekrardan başsağlığı diliyorum. Olay günü aracımda başka kimse yoktu" dedi.

"SANIK TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEĞERLERİNDEN BİRİNİN YİTİRİLMESİNE YOL AÇMIŞTIR"
Zeynep Tosun'un avukatı ise müvekkilini bir sonraki duruşmada hazır edeceğini söyleyerek, "Müvekkilin annesi Dursun Tosun'u çok yaşlı olduğu için duruşmalara getirmeyeceğiz. Sanık çok üzgün olduğunu söyledi, haklıdır. Çünkü Türkiye'nin en büyük değerlerinden birinin yitirilmesine yol açmıştır. 1 aylık tutuklamanın vicdani olup olmadığını mahkemenizin takdirlerine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Zeynep Tosun ve Dursun Tosun'un davaya katılma talebini kabul etti. Olay mahallinde 30 Ocak tarihinde sanıkla birlikte keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2017 tarihinde erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Sarıyer'de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki'nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Beşiktaş Belediyesi'nde şoför olarak çalışan ve olay nedeniyle yaralanan sürücü Nihat Şaki, gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Şaki hakkında iddianame hazırlayan savcılık, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini talep etmişti.
(Başak Akbulut / İHA)
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