13.01.2017 09:20 Sürücülerin karla imtihanı MOBESE'ye yansıdı

Edirne'de, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanan bazı trafik kazaları MOBESE'lere yansıdı. Buz pistine dönen caddelerde araçlar yoldan savrulurken bazıları ise döner kavşaklarda yaptıkları hamlelerle diğer araçlara vurmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanan bazı trafik kazaları MOBESE'lere yansıdı. Buz pistine dönen caddelerde araçlar yoldan savrulurken bazıları ise döner kavşaklarda yaptıkları hamlelerle diğer araçlara vurmaktan son anda kurtuldu.

Edirne'de, şiddetli kar yağışı ve soğuk hava 10 gündür yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derecelere kadar düşüyor.



'KAR' KAZALARI MOBESEDE

Şiddetli soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen caddelerde yaşanan bazı trafik kazaları Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Bazı araçlar sürücüleri buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan savrulurken, bazıları ise kavşaklarda ters yöne dönen araçlara vurmamak için son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuluyor.

Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekiplerince, kar lastiği ve zincir takılmayan araçların mecbur kalmadıkça trafikte seyretmemeleri ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

