29.12.2016 08:45 Sürücüler Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden memnun

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden ilk geçen sürücüler tünelden memnun olduklarını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden ilk geçen sürücüler tünelden memnun olduklarını söyledi.



İç Anadoluyu Batı Karadeniz'e bağlayan tünelin trafiğe açılması sürücüler ve bölge halkı tarafından çok büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılandı. Özellikle kış aylarında adeta sürücülere geçit vermeyen ve zor anlar yaşatan Ilgaz Dağı artık 8 dakikada aşılıyor.



Çankırı'dan Kastamonu'ya seyahat eden Hakan Şahin adlı sürücü, "Tüneli ilk defa kullanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan Allah razı olsun, bu karda kışta bizleri büyük bir dertten kurtardılar. Şimdi dağın altından geçip gideceğiz Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Tünel açılışından sonra Başbakan Binali Yıldırım'ı ilçe belediyesinde ağırlayan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır da, "Bu açılış sonrasında Başbakanımızın Belediyemizi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Bu tünelin yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Artık Ilgaz'ın kaderi değişmiş ve çileli yollar bitmiştir" ifadelerini kaydetti.

