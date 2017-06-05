Sürücü çarptığı şahsa sarıldı

İstanbul Balat sahil yolunda, yolun karşısına geçen şahsa çarpan otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girerken, yardımına koştuğu şahsa sarıldı.

İstanbul Balat sahil yolunda, yolun karşısına geçen şahsa çarpan otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girerken, yardımına koştuğu şahsa sarıldı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Balat Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil yolunda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, aniden yola atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar ve aracın sürücüsü koştu.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin, aniden yola atlayan şahsa çarpmamak için önce sağa sonra sola yöneldiği görülüyor. Sürücüsünün tüm çabasına rağmen, otomobilin çarptığı şahsın yola savrulduğu görülüyor. Görüntülerde kazanın ardından otomobilinden inen sürücünün girdiği şokun etkisiyle çarptığı şahsa sarıldığı görülüyor.

