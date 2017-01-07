07.01.2017 12:32 Suruç'ta rehber öğretmenlere madde bağımlılığı semineri verildi

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Suruç Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği seminerde rehber öğretmenlere yönelik madde bağımlılığı eğitimi verildi. Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Suruç Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği seminerde rehber öğretmenlere yönelik madde bağımlılığı eğitimi verildi.



Suruç Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminer, Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli Müdür Yardımcısı Mustafa Heşe, öncülüğünde gerçekleştirildi. Suruç Gençlik Hizmetleri Müdürü Ramazan Bulut ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, kurum personeli Ahmet Eskiler ile Adem Ekinci hazırladıkları sunumlarla madde alışkanlığının kişiler üzerindeki zararlarını rehber öğretmenlere aktardı. Yapılan sunumların ardından söz alan Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Heşe, katılımcılara madde bağımlılığına kapılan kişilerin korunma yolları, kişide ki belirtileri ve çözüm yolları konusunda açıklamalarda bulundu. Heşe, "Uyuşturucu çeşitleri ve bağımlıların karakteristik özellikleri çok farklı olabiliyor. Madde bağımlılığı ve meyilli olan öğrencilerle ilgili neler yapılabilir. Bu konu üzerinde çalışmalarımız var. Çalışmalar ileri ki günlerde de devam edecektir. Rehber öğretmenlerimize de bu yolda çok önemli görevler düşüyor. Şimdiden kendilerinin yapacağı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Verilen seminerin sonunda rehber öğretmenlere, bağımlılıkla mücadele kitabı verildi.

