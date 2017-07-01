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Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi
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Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi

Suruç'da binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinlikte Atatürk Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vekile uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Fidan, Türkiye'nin insanlıktan nasiplenmemiş terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, milletin de hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu ifade etti.

"TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Suruç ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 teröristin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Partili yöneticilere yönelik eylem planladığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Suikast girişiminde bulunmak isteyen şer odaklarını kınıyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi son zamanlarda ülkemize, milletimize, maneviyatımıza, mukaddesatımıza ve seçilmiş irademiz olan suikast girişimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu dünyaya göstermek içindir. Son zamanlar da hiçbir sınır tanımayan hiçbir vicdan ve akıl ile izah edilmeyen vahşi eylemlere karşı bu kast girişimlerine karşı kimlerin yanında olduğumuzu göstermek için meydanlardayız. Ülkemizi 30 yıldır kana bulayan bu şer şebekesi bu terör örgütü cinayet ve saldırıların da her gün çıtayı biraz daha yüksek tutuyor. Bu örgütün bitme aşamasına geldiğine sivil seçilmiş ve vekillere saldırı ve suikast düzenleyecekleri kadar zavallılaştığını göstergesidir. Bu davranışıyla örgüt, bölge halkını bölgeye terk etmeye zorlamaktadır. Mayınlar, bombalar, suikast girişimleri, tuzaklanmış araçlar ve patlayıcılarla insanların iş yerlerini çarşı pazarları toplu yaşam alanlarını bombalayarak tahrip etmeye çalışıyor. Ancak bizler STK'lar ve bölge halkı olarak teröre inat burada kendi evimizde iş yerlerimizde, kurumlarımızda kalmaya devam edecek, teröre boyun eğmeyeceğiz."

27 HAZİRAN'DA 4 PKK'LI YAKALANMIŞTI

Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla cadde boyunca yürüyüp terör örgütü PKK'yı lanetledi.

27 Haziran'da Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

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