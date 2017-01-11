11.01.2017 18:24 Sürmene yangınıyla ilgili iddialara yanıt verdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sürmene'deki orman yangını ile ilgili, 'O gün, 21,7 santigrat derece gibi sıcak bir havaydı. Piknikçiler orada piknik yapmış ama saatte 40-50 kilometre hızla rüzgâr çıkınca orayı terk etmişler. Orada getirdikleri piknik yapmak için yaktıkları ateşin odunlarının bir kısmı yanmış, bir kısmı yanmamış ama biz hemen anında müdahale ettik' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sürmene'deki orman yangını ile ilgili, "O gün, 21,7 santigrat derece gibi sıcak bir havaydı. Piknikçiler orada piknik yapmış ama saatte 40-50 kilometre hızla rüzgâr çıkınca orayı terk etmişler. Orada getirdikleri piknik yapmak için yaktıkları ateşin odunlarının bir kısmı yanmış, bir kısmı yanmamış ama biz hemen anında müdahale ettik" dedi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yanan alanın 50 hektar olduğunu belirterek, 39 milli parkın imara açıldığını iddia etti. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu'ndaki yangının örtü yangını olduğunu belirterek, "Bu yangının nasıl çıktığı da ortada, onu da özetle vurgulamak istiyorum. O gün, 21,7 santigrat derece gibi sıcak bir havaydı. Piknikçiler orada piknik yapmış ama saatte 40-50 kilometre hızla rüzgâr çıkınca orayı terk etmişler. Hatta, resimleri de var, arzu edene verebilirim. Orada , piknik yapmak için yaktıkları ateşin odunlarının bir kısmı yanmış, bir kısmı yanmamış ama biz hemen, anında müdahale ettik. Gerek Rize Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ayrıca bizim orman teşkilatının tamamı sabaha kadar çalıştı, sabah beşte orman yangını, örtü yangını söndürüldü" ifadesini kullandı.

Eroğlu, İzmir'i yakından tanıdığını belirterek, "Sahil kesimleri güzel, iç kesimleri gezdiğimiz zaman şehircilik açısından sınıfta kalmıştır. Gediz'den bahsettiniz. Gediz'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Ancak bazı şehirlerimizin atık su arıtma tesisleri yeni başladı. Onlar bittiğinde dere ıslahları, ağaçlandırma, erozyon çalışmaları yapıldı. İzmir'deki kuş cennetini biz kurtardık. Kınık'ta köprü yıkıldı, biz yaptık. Beydağı'nda köprüler yıkıldı, biz yaptık" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

