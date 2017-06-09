Sürk ve künefe peyniri için tescil atağı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Türk Patent Enstitüsünden Antakya Künefesi'nin coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını şimdi de yöreye özgü sürk ve künefe peynirine tescil almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Türk Patent Enstitüsünden Antakya Künefesi'nin coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını şimdi de yöreye özgü sürk ve künefe peynirine tescil almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

ATSO Başkanı Çinçin, Hatay'ın yöresel tadı olan künefe için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını hatırlatarak, Hatay'ın marka olmuş yöresel tatlarından olan sürk ve künefe peynirinin de coğrafi işaret tescil belgesinin alınması için müracaatta bulunacaklarını belirtti.

Künefenin ulusal marketlerde satışının yapılmaya başlandığını şimdi ise uluslararası alanda belgenin alınması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Çinçin, "Tarihten gelen değerlerimizi, geleneklerimizin tescili sadece Türkiye içinde değil, uluslararası sahada da gerekli. Buradan çıkarak ilk biz künefeyi tescil ettirebildik, coğrafi işaretlemesini aldık. Şimdi künefenin uluslararası işareti için uğraşıyoruz. Zaman zaman sosyal medyada, basında çok yapıcı eleştiriler de oluyor. Diyorlar ki, Antakya Ticaret Odası künefe, künefe, künefe. Evet künefe çünkü nasıl baklava Antep için bir ekonomiyse, Antakya peynirli künefesi de Hatay için değer ve önem. Ne oldu mesela geçen sene bizim tespitlerimize göre 20 milyon porsiyon künefe satılmış. Yani en azından şuan 5-6 firmamız soğuk zincir kurmuş durumda, ulusal marketlere girmiş durumda. Ve birçok yerde künefeyi alabilecek durumdasınız Türkiye'nin bir çok coğrafyasında. Bu önemli bir kazançtır" dedi.

Coğrafi işaretlemelere bakıldığı zaman dünyada 200 milyar dolarlık bir cironun olduğunu söyleyen Çinçin, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Rodfork kasabası Rodfork peyniri ile anılıyor. Yanılmıyorsam 70-80 bin nüfuslu bir kasabadır. Cirosu 2 milyar euro. Dolayısıyla 2 tane şey var önümüzde. Bilim, sanayi, teknoloji. Bir de alım gücüne sahip insanların özellikle ilgi alanı yerel tatlar, yöresel kıyafetler, organik besinler, yüzde yüz pamukla üretilen giysiler gibi. Bu değerler ön plana çıkıyor şimdi. Biz kabaca bir inceleme yaptık, yetmişe yakın coğrafi tescil almamız gereken ürün var. Künefeden sonra tuzlu yoğurt. Ama çok yol var. Bugün künefelik peynirin tescili gerekir. Ve biz tek başımıza Hatay'ın tüm ürünleriyle baş edecek pozisyonda değiliz."