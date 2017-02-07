07.02.2017 11:34 Suriyelilerin taşlı, sopalı kavgası kamerada

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gelen sığınmacılar taşlı sopalı kavga ettiler. Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gelen sığınmacılar taşlı sopalı kavga ettiler. Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Topel Sokakta karşılaşan Suriyeli iki grup önce birbirlerine taş atarak ortamı gerdi. Daha sonra sopaların da kullanıldığı kavgada iki kişi başına aldığı sopa darbesi ile bayıldı. Baygınlık geçiren ve yaralıları dikkate almadan kavgaya devam eden gruptan biri uzaklaşınca diğer gruptan Suriyeliler yere düşen ve baygınlık geçiren Suriyeliye sopalarla vurmaya devam ettiler. Çevredeki vatandaşların da korkuyla izlediği kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti. Suriyeli grup dağılırken, kavgada yaralanan Suriyeliler ise ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suriyeli sığınmacıların aynı bölgede sürekli kavga ettiği öğrenildi.

(Erol Karaoğlan / İHA)

