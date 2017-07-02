Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3 ölü

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mülteci hayatını kaybetti.
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mülteci hayatını kaybetti. Lübnanlı güvenlik güçleri, Qabb Ilyas bölgesinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi. Olayda 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği, onlarca mültecinin de dumandan zehirlendiği belirtildi. Lübnan'da kayıtlı 1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. (Muhammed Rabah / İHA)
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