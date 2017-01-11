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Suriyelilerin ekonomiye aktif katılımı için uygulanan proje 2017'de devam edecek
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Suriyelilerin ekonomiye aktif katılımı için uygulanan proje 2017'de devam edecek

Suriyelilerin istihdama katkılarını sağlayarak ortak bir gelecek oluşturmak amacıyla sürdürülebilir en kapsamlı proje olarak hayata geçirilen İMECE Programı'nın 3 aylık pilot uygulaması tamamlandı. 14 farklı ilde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, bin 141 Suriyeli ve Türk girişimci adayına eğitim verilirken, toplamda 94 iş fikrinin ortaya çıktığı ve Arapça konuşan 22 eğitmen yetiştirildiği kaydedildi.

Suriyelilerin istihdama katkılarını sağlayarak ortak bir gelecek oluşturmak amacıyla sürdürülebilir en kapsamlı proje olarak hayata geçirilen İMECE Programı'nın 3 aylık pilot uygulaması tamamlandı. 14 farklı ilde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, bin 141 Suriyeli ve Türk girişimci adayına eğitim verilirken, toplamda 94 iş fikrinin ortaya çıktığı ve Arapça konuşan 22 eğitmen yetiştirildiği kaydedildi.

Habitat Derneği'nin, Türkiye'de sayıları neredeyse 3 milyona ulaşan Suriyeli mültecilerin ekonomiye kazandırılması için Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile birlikte hayata geçirdiği İMECE Programı kapsamında, 14 farklı şehirde toplamda bin 141 Suriyeli ve Türk girişimci adayına eğitim verildi. Suriyelilerin en çok göç ettiği illerde verilen eğitimlerde, toplamda 94 iş fikri ortaya çıktığı ve Arapça konuşan 22 eğitmen yetiştirildiği kaydedildi. Eğitime en çok katılım gösteren iller ise Kayseri ve Mersin oldu. Habitat Derneği, 2017 yılında İMECE Programı'nın eğitim müfredatını genişleterek, girişimci adaylarına mentorluk hizmeti de vereceğini açıkladı.

Adıyaman'da yer alan, 10 binden fazla Suriyeli mültecinin yaşadığı Türkiye'deki en büyük kampta da İMECE Programı kapsamında girişimcilik eğitimleri verildi. 90 Suriyeli mültecinin katıldığı eğitim, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

2017 yılı itibarıyla eğitimlerin kapsamının genişleyeceğini ve yeniliklerin olacağını belirten Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, "Yeni yılda İMECE eğitimlerini 80 saatlik yoğunlaştırılmış bir programa çevireceğiz ve mentorluk sistemini devreye sokacağız. Yüksek potansiyelli girişimcilerini de yatırımcılarla bir araya getireceğiz" dedi.

Verilen eğitimlerde toplamda 94 iş fikrinin ortaya çıktığını kaydeden Saral, "Eğitimini tamamlayan Suriyeli mültecilere desteğimiz sürecek. Onlar için bir yarışma açacağız. Bu yarışmayı kazanan 20 takıma sektör uzmanları özel danışmanlık verecek. Buna hızlandırıcı eğitimi diyoruz. Ayrıca Suriyeli ve Türk girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Araştırma sonucunda her iki tarafa da finansal ne gibi destekler sağlanabileceğine karar verilecek" ifadelerini kullandı.
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