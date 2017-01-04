04.01.2017 13:25 Suriyelilerin bir kısmı ülkelerine dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor.



6 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak Kilis'e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri üzerine ülkelerine dönüyor. Ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor.

