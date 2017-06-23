Suriyelilere şafak operasyonu: 80 gözaltı

Konya'da çeşitli suçlara karışmış ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı.

Konya'da çeşitli suçlara karışmış ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce çeşitli suçlara karışmış, aranması olan ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet ekipleri de dahil olmak üzere 100 polis katıldı. Polis ekiplerince daha önceden belirlenen ve aralarında kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım aşamasında olan binalarında bulunduğu adreslere yapılan baskında 80 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahıslar ve adreslerde yapılan aramalar doğrultusunda çok sayıda pala, bıçak ve döner bıçağı gibi suç aletinin ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan ayakkabıları çıkarılarak üstleri didik didik aranan şahıslar otobüslere bindirilerek Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(Mustafa Beşer/İHA)