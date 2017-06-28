Suriyeliler yeniden dönüyor!

Essalame Gümrük Kapısı'nda giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle 100 kişilik gruplar halinden Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

KİMLİK KONTROLÜNÜN ARDINDAN GİRİŞ YAPIYORLAR

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyeli Ali Ahmet, 3 yıl sonra ilk kez ülkesine gidebildiğini söyledi.

"AKRABALARIMLA BAYRAMLAŞTIM"

Verilen izin sayesinde Çobanbey'de yaşayan kızlarını ziyaret edebildiğini dile getiren Ahmet, "Köyümü ve akrabalarımı ziyaret ettim. Savaş nedeniyle çoğu yer yıkılmıştı ancak Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle güvenilir hale gelmiş birçok yer. Akrabalarımla bayramlaştım. Bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

"3 SENEDİR DEAŞ YÜZÜNDEN GİDEMİYORDUM, ŞİMDİ ORADA ARTIK BİR SIKINTI YOK"

Ahmet el-Mustafa da terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesiyle rahat şekilde köyüne gidebildiğini belirterek, "Zalim DEAŞ gitti çok rahatladık artık. Üç senedir onların yüzünden gidemiyordum. Şimdi orada artık bir sıkıntı yok." diye konuştu.

14 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma saat 17.00'de tamamlanacak.