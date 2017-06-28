Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Türkiye'ye dönmeye başladı.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Türkiye'ye dönmeye başladı.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 kişiden bazıları Türkiye'ye dönmeye başladı. Halep'in, Azez, Çobanbey, El Bab, Carablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine giderek Ramazan Bayramı'nı geçiren Suriyelilerin, bugün saat 12.00'den itibaren Türkiye'ye girişleri başladı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli vatandaşlar, buradaki işlemlerinden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.

Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri gerektiği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)