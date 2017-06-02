Suriyeliler enerjilerini kendileri üretiyor

Suriye'nin İdlib kentindeki Düzce Şevkat Çadır Kenti'nde yaşayan Suriyeliler kendi enerjilerini kendileri üretiyor.

Suriye'nin İdlib kentindeki Düzce Şevkat Çadır Kenti'nde yaşayan Suriyeliler kendi enerjilerini kendileri üretiyor.

İdlib'te Kızılay tarafından oluşturulan çadır kentte kalan Suriyeliler kamyon motorundan yapılma jeneratör ve güneş enerjisi ile elektriklerini üretiyor.

Bütün elektrikli aletleri kurdukları enerji sistemiyle şarj ederek kullanan Suriyeliler, internet ile bağlarının kopmamasını istiyor.

Düzce Şevkat Çadır Kenti'nde tüm insani ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılandığı çadır kentte giyecek, barınma ve gıdanın dışındaki elektrik sıkıntısını da kendi kurdukları kamyon motorundan yapılma, mazotla çalışan jeneratör ve güneş enerjisiyle karşılayan Suriyeliler, gösterdikleri yardımseverlikten ötürü Türkiye'ye teşekkür ediyor.

(Buğra Güney / İHA)