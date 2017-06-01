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Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmeye başladı
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Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmeye başladı

İç savaş nedeniyle geldikleri Hatay ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyeliler, Ramazan ve bayram tatilini geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitmeye başladı.

İç savaş nedeniyle geldikleri Hatay ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyeliler, Ramazan ve bayram tatilini geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitmeye başladı.
Önceki yıllardaki bayram geçişlerine göre bu yıl farklı bir uygulama yapıldı. Daha önce son bir hafta içerisinde çıkış yaparak bayram tatiline giden Suriyelilerin gidişlerinde izdiham yaşanmaması için Hatay Valiliği tarafından planlanan takvim çerçevesinde bugün başlayan çıkışlar, 23 Haziran gününe kadar devam edecek.
Sabah saat 08.00'de Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler yanlarında eşleri ve çocukları ile geçtikleri gümrük sahasında polis kontrolünden sonra ülkelerine gitti.
Türkiye'de yaşayan ve Suriye'deki yakınlarını ziyaret etmek ve hem Ramazan hem de bayramı ülkesinde geçirmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Ata Abdurrahman, Dörtyol ilçesinden geldiğini söyleyerek, "Ramazan ve bayram izni verildi. Geçen yıllarda olduğu gibi bu defa da İdlib'e giderek uzun zamandır görüşme imkanı bulamadığımız yakınlarımızla hasret gidereceğiz" dedi.

İLGİ VE ALAKA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Mümbiç'e giderek anne-babası ve yakınları ile bayramlaşacağını söyleyen Vecdi Ali de gelecek bayramın sonuna kadar kalmayı düşündüğünü ve iznin bitiminde tekrar geleceğini belirterek, Türkiye'nin Suriyelilere karşı gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
İbrahim Halil ise tatili iyi değerlendireceklerini ve çatışmalar sırasında hasar gören ev ve iş yerlerini de görme imkanı bulacağını söylerken, eşi İnas Omar da öğrendiği Türkçesi ile teşekkür etti.
Belirtilen tarihlerde Türkiye tarafında kapıdan sahaya alınma işlemlerinin 08.00-12.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi. Bayram izinli çıkış yapan kişilerin Suriye'den Türkiye'ye dönüş işlemlerinin ise 3 Temmuz'da başlayacağı ve Kurban Bayramı ile birleştirilerek 30 Eylül'e kadar devam edeceği açıklandı.
Suriyelilere verilen tatil izni nedeniyle ilk gün yapılan çıkışlarda gidenlerin sayısı 1000 kişiyi buldu. Sürenin uzun olması nedeniyle izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü'nde çıkışlar devam ediyor.
(Ecevit Cemiloğlu /İHA)

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