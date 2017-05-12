Suriyeli yetimler için yaşam merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı kuruluş olan RAF Kurumu ile yapılan protokol gereğince, 2 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde temeli atılan, Suriyeli yetim çocukların barınacağı RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi 18 Mayıs'ta açılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı kuruluş olan RAF Kurumu ile yapılan protokol gereğince, 2 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde temeli atılan, Suriyeli yetim çocukların barınacağı RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi 18 Mayıs'ta açılacak.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan ve koruma altına alınan tamamı bakıma muhtaç Suriyeli yetimlerin barınacağı RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi'nde 35'i erkek, 20'si kızlar için olmak üzere toplam 55 villa inşa edildi.

Merkez, 3 bin metrekare alana yayılmış 2 ilkokul, 2 ortaokul, 1 cami, sağlık merkezi ve spor kompleksinden oluşuyor.

İHH-RAF Yaşam Merkezi Koordinatörü Hamza Çakar, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Katarlı kuruluş olan RAF Kurumu ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince 2 Temmuz 2015 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde temeli atılan merkezin açılışının 18 Mayıs Perşembe günü yapılacağını söyledi.

RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi'nde savaş mağduru 990 Suriyeli yetim çocuklar için 55 adet villa inşa edildiğini belirten Çakar, "Bu merkez ile 990 Suriyeli çocuğumuzun hem bedeni hem de ruhi yönden sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri, barınma, eğitim, sağlık, giyim, gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması sosyal beceri ve özgüvenlerinin geliştirilmesi Suriye-Türkiye kardeşliği temelinde yetiştirilen, yetiştirilmesi düşünülen çocuklarımızın sonraki nesillere iyilik ve dostluk temelinde kardeşlik duygularının aktarılması düşünülmektedir" dedi.

(Adem Karagöz/İHA)