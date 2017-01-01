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Suriyeli sığınmacılar yeni yıla çadırda girdi
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Suriyeli sığınmacılar yeni yıla çadırda girdi

Suriye'de ki iç savaştan kaçıp Adana'ya sığınan mülteciler yeni yıla çadırda girdi. Derme çatma çadırlarda yeni yıla giren mülteciler Suriye'de ki iç savaşın bitip ülkelerine dönmeyi temenni etti.

Suriye'de ki iç savaştan kaçıp Adana'ya sığınan mülteciler yeni yıla çadırda girdi. Derme çatma çadırlarda yeni yıla giren mülteciler Suriye'de ki iç savaşın bitip ülkelerine dönmeyi temenni etti.

Suriye'de devam eden iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen sığınmacılar yeni yıla çadırda girmenin burukluğunu yaşadı. Savaşın acımasız yüzü Suriye'nin birçok kentinin Esad güçlerinin eline geçmesinden sonra bir kez daha gün yüzüne çıktı. Durumları kötü olduğu için çadırda konaklamak zorunda kalan aileler 2016'yı geride bıraktığımız bugünde 2017'ye de derme çatma olan çadırlarında girdi. Yağmur yağdığı için çamur içinde kalan çadırlarından dışarı çıkmakta güçlük çeken aileler rezil bir hayat yaşıyor.

"Çadırlarımız su içinde"

Derme çatma çadırların birinde kalan ve 5 çocuğu olan Foyza Ezzavi, çadırlarının su içinde kaldığını oğlunu vurdukları için Suriye'ye gitmekten korktuğunu söyledi.

"Şartlar düzelirse seneye yeni yıla Suriye'de girmek istiyorum"

5 çocuk babası Mahmut El Soydan ise, "Suriye'ye gitmek istemiyoruz. Burada maaş alıyoruz orada maaş vermiyorlar. Burada çalışmıyorum. Savaş biterse giderim. Şartlar düzelirse seneye yılbaşına Suriye'de girmek istiyorum" dedi.

"Savaş bitsin"

15 yaşında ki Mahir Muhammed ise savaşın bitmesi temennisinde bulunarak, "Suriye'den Türkiye'ye geldim. Seneye yeni yıla ülkemde girmek istiyorum. Savaş bitsin, ülkeme dönmek istiyorum. Yeni yıla orada girmek istiyorum" diye konuştu.

Savaştan kaçıp canlarını kurtaran aileler, şimdi Adana'da çamur içerisinde ki çadırlarında yaşam savaşı vermeye çalışıyor. Sığınmacı ailelerin bazı çocuklarının ayağında ise terlik olmadığı için çamurda yalın ayak dolaşıyor.
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