Suriyeli polislerin araçları da ülkelerine gönderildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ile Çobanbey (RAİ) bölgesinde görev yapacak olan Suriyeli polislerden sonra araçları da ülkelerine gönderildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ile Çobanbey (RAİ) bölgesinde görev yapacak olan Suriyeli polislerden sonra araçları da ülkelerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de eğitimlerini tamamlamasına müteakip ülkelerine gönderilmesi sürerken, Suriyeli polislerin kullanacağı araçlar da Suriye'ye gönderilmeye başlandı. Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet tarafından iş birliği ile Suriyeliler, arasında yapılan seçmelerden sonra Türkiye'de eğitilen Suriyeli polisler ülkelerine gönderilmeleri sürerken, Suriyeli polislerin kullanacağı araçlarda Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi. Çekici tırların üzerine yüklenen araçların üzerinde Arapça ve Türkçe polis yazısı olan araçlar Suriye'ye gönderilmeye başlandı.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)