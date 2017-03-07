Suriyeli pilotun tedavisi sürüyor

Hatay'ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun tedavisi sürüyor. Hasta yatağında telefonla ailesiyle görüşmeye çalışan pilot, kendisini görüntüleyen kişiye de tepki gösterdi.

Hatay'ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun tedavisi sürüyor. Hasta yatağında telefonla ailesiyle görüşmeye çalışan pilot, kendisini görüntüleyen kişiye de tepki gösterdi.

Hatay Devlet Hastanesinde dün omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve Beyin Cerrahi Servisinde tedavisi süren Pilot Abay Mehmet Sufhan'ın (56), ailesiyle telefonla görüşmesine izin verildi. Sufhan, telefonla ailesine ulaşamayınca tepkisini kendisini görüntüleyen kişiye gösterdi.

Tedavisi süren Suriyeli pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Adem Karagöz/İHA)